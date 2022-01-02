Эксперты выяснили, что двухфакторная аутентификация больше не гарантирует безопасность

Рано или поздно устаревает любая система безопасности, напоминают эксперты. Такая, казалось бы, непробиваемая форма защиты, как двухфакторная аутентификация, также не стала исключением.

Недавно проведенное исследование показало, что хакеры уже научились подделывать даже SMS-коды, которым вы получаете для подтверждения своей личности и входа в какой-либо важный аккаунт.

Для того чтобы обойти защиту, хакеры начали использовать cookie файлы, говорят специалисты по кибербезопасности. Злоумышленники нацелены на их получение, после чего могут войти на любой защищенный ресурс. Даже не зная вашего логина и пароля. Страницы открываются так, будто только что были закрыты или свернуты. Планы хакеров будут разрушены, если постоянно перед закрытием будете осуществлять выход из аккаунта и не позволите «запомнить это устройство».