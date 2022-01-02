Le Monde – французское правительство не поддержало идею сделать январь безалкогольным месяцем

Французское правительство в этом году не стало поддерживать ежегодно проводимую волонтёрами акцию «Сухой январь», цель которой — побудить французов на месяц отказаться от алкоголя, пишет Le Monde. Как напоминает издание, ранее власти страны уже отзывали свою поддержку этого движения под давлением алкогольного лобби



ASSOCIATED PRESS

Вот уже третий год подряд во Франции волонтёры с 1 января участвуют в челлендже под названием «Сухой январь», пишет Le Monde. Как поясняет газета, речь идёт о безалкогольном месяце по образцу акций, запущенных в англосаксонских и скандинавских странах.

Как отмечает издание, в этом году эта акция в пользу общественного здравоохранения проводится без помощи органов общественного здравоохранения Франции. «У нас нет государственной поддержки. У нас все ещё нет средств», — сожалеет юрист Клод Рамбо, которая возглавляет эту кампанию. Как отмечает издание, в этом году французское государство не стало поддерживать акцию, так же, как и в 2019 году, когда правительство внезапно отказалось от участия в этом проекте, уступив активному лобби производителей алкогольной продукции.

Хотя январь — благоприятное время для отдыха после вечеринок, часто отмечаемых большим количеством алкоголя, цель акции состоит не только в том, чтобы дать передышку организму, но и в том, чтобы самостоятельно понять, что меняется в повседневной жизни без алкоголя, пишет газета. Такого рода кампании становятся все более успешными с точки зрения общественного здравоохранения, поскольку в них, вместо акцентирования внимания на рисках, подчёркивается польза от сокращения потребления алкоголя. Участников также стимулирует челлендж, объединяющий многих людей одновременно.

Устроенный по тому же принципу, что и месяц без табака, который запускается ежегодно осенью, «Сухой январь», тем не менее, не располагает таким же количеством ресурсов, отмечает издание. Если месяц без табака уже много лет поддерживается государством через службу общественного здравоохранения Франции, то «Сухой январь» пользуется поддержкой всего нескольких муниципалитетов. «Это не имеет ничего общего с тем, что происходит в Соединённом Королевстве, где кампанию невероятно поддерживает правительство», — сожалеет Рамбо.

Ассоциации обвиняют государство в том, что оно уступает требованиям алкогольного лобби — в первую очередь виноделам, которые считают акцию противоречащей французскому «искусству жизни».

Как объяснила осенью генеральный директор службы общественного здравоохранения Франции Женевьева Шен, ведомство поддерживает организаторов акции «Сухой январь». Однако публичные акции службы в первую очередь ориентированы на риски, связанные с поведением людей под воздействием алкоголя – агрессивностью, опасностями на дороге, подчёркивает газета. Тем временем, общие риски для здоровья пьющих людей часто недооцениваются, замечает Le Monde. Кампания «Сухой январь» проводится не только для тех, кто злоупотребляет алкоголем, ведь умеренное, но регулярное употребление спиртного также представляет опасность для здоровья.

Как передаёт издание, в коллективной экспертизе, опубликованной 4 июня, Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований сообщил, что «смертность от алкоголя во Франции выше, чем в других странах Европы». Алкоголь — это «наркотик, молекула, вызывающая рак и токсичная для многих органов ( … ), прямо или косвенно ответственная за около шестидесяти заболеваний», напоминают эксперты.