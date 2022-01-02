 

Петарды и бенгальские огни травмировали пятерых жителей Нижегородской области

02.01.2022, 7:16, Новости дня
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В Нижегородской области в результате использования пиротехники в новогоднюю ночь пять человек получили разные травмы, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Во время опасных игр с петардами во дворе серьезно пострадали два жителя Нижнего Новгорода. 39-летний мужчина лишился ногтевой фаланги пальца правой руки, а женщина того же возраста травмировала глаз, информирует ФАН.

43-летний мужчина обжог руку бенгальским огнем. Пострадавшего пришлось госпитализировать в Приволжский исследовательский университет. Такие же травмы в своей квартире получил другой местный житель. 34-летний сельчанин из Ковернинского района одновременно зажег пять бенгальских огней, он получил ожог 1-2 степени.

Также жители областного центра запустили салют прямо из окна многоквартирного дома. Видео поделился подписчик паблика «Нижний Новгород. Без цензуры» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как залпы фейерверка вылетают прямо из окна многоэтажного дома.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб в Рязанской области при запуске фейерверка, следователи проводят проверку.



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