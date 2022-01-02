Пьяный ведущий CNN в прямом эфире обругал мэра Нью-Йорка

Пьяный ведущий CNN Энди Коэн в прямом эфире заявил, что второй срок мэра Билл де Блазио был «самым дерьмовым» в истории Нью-Йорка.

«Энди Коэн и Андерсон Купер выпили по рюмке текилы, после чего Коэн начал тираду, в которой заявил, что, по мнению как демократов, так и республиканцев, уходящий мэр был ужасен», – информирует RT в своем Telegram-канале.

1 января мэром Нью-Йорка официально стал темнокожий бывший полицейский Эрик Адамс.

Ранее президента США Джо Байдена оскорбили во время телефонной линии с детьми, которую первая чета страны проводит в преддверии Рождества по григорианскому календарю.