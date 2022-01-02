Природные пожары в США уничтожили около тысячи домов

В результате природных пожаров как минимум три человека пропали без вести, уничтожено около тысячи домов, сообщил шериф округа Боулдер (Колорадо, США) Джо Пелле.

Пелле сказал, что пропавших продолжают искать, «но, скорее всего, речь идет о поисках останков». Также он сообщил, что число домов, уничтоженных пожарами, увеличилось с 600 до 991, еще 127 повреждены. Как сообщил шериф, «по нынешним оценкам», которые, вероятно, «близки к окончательным цифрам, в городе Луисвилл были уничтожены 553 дома, еще 45 повреждены», в «городе Супериор были уничтожены 332 и 60 повреждены». Кроме того, «за пределами эти городов были уничтожены 106 домов и 22 повреждены», передает ТАСС.

Напомним, в Колорадо был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров, в городах Супериора и Луисвилль был объявлен приказ об эвакуации.