 

На Украине заявили о правах на регионы России

02.01.2022, 6:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинский публицист Сергей Грабовский утверждает, что Кубань и части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей РФ якобы являются «историческими украинскими».

Грабовский возмутился тем, что власти Украины «молчат» в ответ на слова президента РФ Владимира Путина о том, что в составе современной Украины находятся исторические российские территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на «День».

Публицист, сославшись на некие европейские карты, заявил, что в XVIII веке Украина существовала, а РФ не было. Как сообщил Грабовский, русское государство на этих картах называлось Московией. Грабовский, говоря о провозглашении Украинской народной республики в 1917-м году, отмечает, что на картах 1918 года ее границы отличались от рубежей современной Украины.

Он заявил, что Украина «уходит за Дон», в ее состав «входят Стародуб, Новый Оскол, Белгород, Валуйки, Богучар» в Белгородской и Воронежской областях России. Грабовский заявил, что большевики отрезали Слобожанщину от Украины, но признал, что в состав Украины включили часть Донбасса и Таганрог, который позднее все же вернули в состав РСФСР. Кроме того, Грабовский сообщил о желании Кубани войти в состав Украины в 1918–1919 годах. Как сообщил публицист, этого «не позволили белые». Перечисленные территории он считает «историческими украинскими».

Напомним, киевский писатель и философ Петр Кралюк заявил, что Таганрог и прилегающие к нему территории должны называться Восточным Донбассом, а Ростовская область РФ и Краснодарский край являются украинскими землями. В 2019 году в Раде создали межфракционное объединение «Кубань», члены которого собираются заниматься возвращением в социальное поле «украинских этнических территорий и этнических украинцев».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Транзит газа через Украину снизился на 45%

28.06 / Чехия требует от РФ $30,5 млн компенсации за взрывы в Врбетице

28.11 / Рыболовное судно и сухогруз столкнулись у берегов Японии

01.03 / Аргентина оценила результаты применения «Спутника V»

21.12 / Разработчик “Новичка” заявил, что целью ФСБ было убийство Навального

03.09 / Bloomberg – пробыв год на посту премьер-министра Японии, Суга фактически объявил о своей отставке

10.11 / МВД Украины усиливает границу с Беларусью – Монастырский

09.11 / “Такая сочная”, “Повезло ее мужику”, “По-моему, она поправилась”. Maruv станцевала в прозрачном боди

19.02 / Ученые доказали, что растворимый кофе полезнее зернового

22.08 / В консульстве заявили об отказе японской стороны предоставить данные о «приплывшем» россиянине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика