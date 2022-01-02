На Украине заявили о правах на регионы России

Украинский публицист Сергей Грабовский утверждает, что Кубань и части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей РФ якобы являются «историческими украинскими».

Грабовский возмутился тем, что власти Украины «молчат» в ответ на слова президента РФ Владимира Путина о том, что в составе современной Украины находятся исторические российские территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на «День».

Публицист, сославшись на некие европейские карты, заявил, что в XVIII веке Украина существовала, а РФ не было. Как сообщил Грабовский, русское государство на этих картах называлось Московией. Грабовский, говоря о провозглашении Украинской народной республики в 1917-м году, отмечает, что на картах 1918 года ее границы отличались от рубежей современной Украины.

Он заявил, что Украина «уходит за Дон», в ее состав «входят Стародуб, Новый Оскол, Белгород, Валуйки, Богучар» в Белгородской и Воронежской областях России. Грабовский заявил, что большевики отрезали Слобожанщину от Украины, но признал, что в состав Украины включили часть Донбасса и Таганрог, который позднее все же вернули в состав РСФСР. Кроме того, Грабовский сообщил о желании Кубани войти в состав Украины в 1918–1919 годах. Как сообщил публицист, этого «не позволили белые». Перечисленные территории он считает «историческими украинскими».

Напомним, киевский писатель и философ Петр Кралюк заявил, что Таганрог и прилегающие к нему территории должны называться Восточным Донбассом, а Ростовская область РФ и Краснодарский край являются украинскими землями. В 2019 году в Раде создали межфракционное объединение «Кубань», члены которого собираются заниматься возвращением в социальное поле «украинских этнических территорий и этнических украинцев».