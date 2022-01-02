 

«Омикрон» сочли менее опасным для легких в сравнении с другими штаммами

02.01.2022, 6:30, Новости дня
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Штамм коронавируса «омикрон» наносит гораздо меньший вред легким, чем другие штаммы, заявили американские и японские ученые.

Препринт исследования сотрудников медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета опубликован в журнале Research Square. Указывается, что «омикрон» может вызывать менее тяжелое течение болезни.

Эксперименты проводились на мышах и хомяках. У зараженных «омикроном» мышей и хомяков симптомы были в основном более легкими, реже возникала проблема потери веса, передает РИА «Новости».

До этого ученые из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний заявили, что «омикрон» не столь опасен для клеток легких, как «дельта» и так называемый коронавирус дикого типа.

Напмоним, замдиректора НИИ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова призвала не относиться безответственно к «омикрону», она заявила, что штамм нельзя считать сравнительно безопасным, он пока еще очень слабо изучен.



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