 

Истребители, вертолеты и танки Израиля нанесли удар по сектору Газа

02.01.2022, 6:30, Новости дня
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ВВС и танки нанесли удар по военным объектам группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщили израильские военные.

В субботу утром Израиль сообщил, что засек пуск двух ракет из сектора Газа, снаряды упали у побережья Тель-Авива. В ответ, как сообщают военные, «истребители, вертолеты и танки израильской армии нанесли удар по цеху по производству ракет и военным постам, принадлежащим террористической организации ХАМАС», которую Израиль считает ответственной за обстановку в секторе Газа, передает РИА «Новости».

В среду танки Израиля открыли огонь по нескольким военным постам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ранение израильтянина из огнестрельного оружия у границы с палестинским анклавом.



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