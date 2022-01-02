 

Вылетевший из Москвы «Суперджет» экстренно вернулся в аэропорт

02.01.2022, 5:00, Новости дня
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Направлявшийся в Челябинск самолет SSJ-100 развернулся и совершил экстренную посадку в Москве, сообщил источник в экстренных службах.

Источник ТАСС сообщил, что самолет вылетел из Шереметьево, но «из-за срабатывания датчика неисправности бортового компьютера» вернулся в аэропорт вылета. Перед «экстренной посадкой» самолет сделал девять кругов, чтобы выработать топливо. SSJ-100 приземлился благополучно.

В четверг самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из Красноярска в Дубай, совершил посадку в новосибирском аэропорту Толмачево по решению экипажа. Накануне самолет Москва – Якутск сел в Тюмени из-за ухудшения состояния пассажира.



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