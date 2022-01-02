Новогодняя вечеринка в США завершилась перестрелкой и убийством трех человек

В результате перестрелки на новогодней вечеринке в Галфпорте (Миссисипи, США) три человека погибли, еще четверо пострадали, информирует полиция.

В ходе вечеринки произошла ссора, которая переросла в конфликт со стрельбой. Трое пострадавших получили ранения, не представляющие угрозы для жизни, но четвертый находится в критическом состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на WLOX.

Случаи стрельбы в США – не редкость. Так, в начале декабря 15-летний учащийся одной их школ города Оксфорд в штате Мичиган открыл огонь в учебном заведении. Жертвами стрельбы стали трое подростков в возрасте от 14 до 17 лет, еще восемь человек получили ранения.