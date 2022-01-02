 

Повышенные ставки на экспорт леса вступили в силу в России

02.01.2022, 4:16, Новости дня
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В РФ вступило в силу решение правительства о повышении ставок на экспорт некоторых видов пиломатериалов, чтобы ограничить вывоз необработанной древесины под видом пиломатериалов.

Со 2 января по 31 декабря 2022 года будут действовать повышенные ставки на экспорт отдельных видов лесоматериалов влажностью более 22% и толщиной и шириной более 10 см. Для хвойных пород ставка составляет 200 евро за 1 кубометр, для ценных лиственных – 250–370 евро. Прежде ставка для хвойных пород и дуба составляла 10%, но не менее 13 и 15 евро, на бук и ясень – также 10%, но не менее 50 евро.

Минпромторг пояснил, что расширение ограничений должно способствовать «увеличению объема экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью» и помешать «перетокам одних товарных групп в другие». Пошлины вводятся только на экспорт за пределы ЕАЭС, передает ТАСС.

С 1 января экспорт необработанной древесины хвойной и ценных лиственных пород возможен только через два железнодорожных пункта пропуска на границе с Финляндией и КНДР.

В июне сообщалось, что цены на русский лес выросли на десятки процентов, основными факторами подорожания стали рост цен на мировом рынке, ослабление рубля, определенный дефицит продукции и рост производственных затрат во всех сферах.



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