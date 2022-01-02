 

В Китае предсказали уничтожение Россией F-35 в случае их атаки с Черного моря

02.01.2022, 4:16, Новости дня
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Если американские истребители F-35 атакуют Россию с Черного моря, их ждет «большой сюрприз», сообщил обозреватель китайского портала Sohu.

Указывается, что США и НАТО продолжают концентрировать войска, в том числе у южных рубежей России, но в Крыму их ждет встреча с модернизированными системами противовоздушной обороны С-300ПМ-2 – улучшенной ПВО, которая оснащена многофункциональной радиолокационной станцией и системой обнаружения и сопровождения малозаметных целей в воздухе.

Как подчеркнул автор материала, С-300ПМ-2 сможет найти истребители-невидимки пятого поколения на расстоянии от 200 до 250 км и запустить по ним ракеты, так что едва F-35 «нарушат российское воздушное пространство, они будут безжалостно сбиты этими установками», передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что с Черного моря США и НАТО могут нанести удары по многим важным городам, но российская сеть ПВО, состоящая из С-300, С-400 и С-500, заставит силы Запада одуматься и воздержаться от провокаций.

Напомним, военный эксперт Алексей Леонков указывал, что несмотря на множество технических недостатков истребители F-35 способны нести тактическую термоядерную бомбу B-61-12.



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