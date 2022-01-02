Дэниел Крейг награжден тем же британским орденом, что и Джеймс Бонд

Исполнивший роль Джеймса Бонда актер Дэниел Крейг награжден британским рыцарским Орденом Святых Михаила и Георгия, которого в книгах Яна Флеминга был удостоен и сам агент 007, информирует правительство Великобритании.

Крейга наградили за заслуги в области кино и театра. Прежде ему за роль Бонда присвоили звание почетного командующего Королевского флота Великобритании, передает РИА «Новости».

Напомним, Крейг сыграл Джеймса Бонда в фильмах «Казино «Рояль», «Квант милосердия», «007: Координаты Скайфолл», «007: Спектр» и «Не время умирать». В этой роли Крейг заменил предыдущего «Бонда» – актера Пирса Броснана.