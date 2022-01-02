Косово отказали в праве объявлять россиянина из ООН персоной нон грата

Власти самопровозглашенной республики Косово не могут объявить персоной нон грата сотрудника ООН, сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Как сообщил Дюжаррик, ООН «стало известно о том, что власти Косово объявили персоной нон грата сотрудника Миссии ООН в Косово». Однако «никакого официального уведомления от властей Косово по поводу этого объявления Миссии не поступало», передает РИА «Новости».

Дюжаррик подчеркнул, что «доктрина персоны нон грата неприменима к сотрудникам ООН», она «не предусмотрена в постановлении 2000/47 МООНК» о статусе, привилегиях и иммунитете СДК и МООНК и их персонала в Косово. В ООН принимают меры для обеспечения безопасности сотрудника и находятся в контакте с соответствующими властями в связи с этой ситуацией.

«Любые вопросы относительно сотрудников МООНК необходимо направлять руководству миссии, чтобы миссия могла заняться ими в соответствии со статусом, привилегиями и иммунитетами МООНК и ее сотрудников», – приводит слова Дюжаррика ТАСС.

Напомним, власти Косово объявили сотрудника миссии ООН (МООНК, UNMIK) из РФ персоной нон-грата. В российском посольстве в Сербии заявили, что действия Приштины являются антироссийской и антиооновской провокацией. В октябре президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи объявила персонами нон грата двух российских дипломатов. Позднее сотрудники приштинской канцелярии посольства РФ в Сербии покинули территорию непризнанного Косово.