Косово отказали в праве объявлять россиянина из ООН персоной нон грата
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Власти самопровозглашенной республики Косово не могут объявить персоной нон грата сотрудника ООН, сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
Как сообщил Дюжаррик, ООН «стало известно о том, что власти Косово объявили персоной нон грата сотрудника Миссии ООН в Косово». Однако «никакого официального уведомления от властей Косово по поводу этого объявления Миссии не поступало», передает РИА «Новости».
Дюжаррик подчеркнул, что «доктрина персоны нон грата неприменима к сотрудникам ООН», она «не предусмотрена в постановлении 2000/47 МООНК» о статусе, привилегиях и иммунитете СДК и МООНК и их персонала в Косово. В ООН принимают меры для обеспечения безопасности сотрудника и находятся в контакте с соответствующими властями в связи с этой ситуацией.
«Любые вопросы относительно сотрудников МООНК необходимо направлять руководству миссии, чтобы миссия могла заняться ими в соответствии со статусом, привилегиями и иммунитетами МООНК и ее сотрудников», – приводит слова Дюжаррика ТАСС.
Напомним, власти Косово объявили сотрудника миссии ООН (МООНК, UNMIK) из РФ персоной нон-грата. В российском посольстве в Сербии заявили, что действия Приштины являются антироссийской и антиооновской провокацией. В октябре президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи объявила персонами нон грата двух российских дипломатов. Позднее сотрудники приштинской канцелярии посольства РФ в Сербии покинули территорию непризнанного Косово.
Смотреть комментарии → Комментариев нет