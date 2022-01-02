 

Отбор газа из ПХГ Европы 31 декабря оказался минимальным за 10 лет

02.01.2022, 3:16, Новости дня
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В пятницу отбор газа из подземных хранилищ Европы составил лишь 136,6 млн кубометров, это самый низкий уровень для 31 декабря за 10 лет, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

При этом закачка второй день подряд была выше отбора – 295,6 млн кубометров. В регион пришли субтропические воздушные массы, в Австрии и Великобритании Новый год встретили при рекордно теплой погоде. За декабрь отбор газа составил 15,63 млрд кубометров. Как свидетельствуют наблюдения GIE с 2011 года, за этот период в декабре отбор газа трижды был выше указанного уровня. Общая наполненность европейских ПХГ накануне выросла до 55,93% (60,38 млрд кубометров, на 20,6 млрд меньше, чем в 2020 году), передает ТАСС.

Напомним, что отбор газа из ПХГ Европы в декабре демонстрировал рекордный уровень. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что РФ готова увеличивать добычу и поставки газа для удовлетворения спроса в Европе в любых объемах, но нужны долгосрочные контракты.



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