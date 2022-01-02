Опубликовано видео сожжения флага РФ в Полтаве

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02.01.2022, 3:16, Новости дня
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В соцсетях опубликована видеозапись, на которой украинские националисты сжигают российский флаг. Видео снято во время факельного марша бандеровцев в Полтаве.

Как информирует пользователь под ником «Сергей из Киева» (@SergUA63) в Twitter, «участники факельного шествия в честь Степана Бандеры в Полтаве сожгли флаг Российской Федерации». Националисты на видео заявили, что таким образом решили показать, «что думают» о российском флаге в Полтаве.

Напомним, в Киеве недалеко от здания офиса президента Украины также состоялся устроенный националистами факельный марш в честь 113-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Израиль осудил акцию националистов.



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