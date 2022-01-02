ЕСПЧ временно запретил России экстрадировать белоруса

…обвиняемого в «причинении морального вреда» милиционеру.

Европейский суд по правам человека запретил РФ до 31 января выдавать властям Беларуси Дмитрия Подлобникова, которого на родине обвиняют в причинении морального вреда милиционеру. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель правовых программ Московской Хельсинкской группы Роман Киселев.

«Мы получили 39 правило Европейского суда о временных мерах — суд запретил выдачу до 31 января! Пытаемся до всех достучаться, чтобы власти были в курсе», — сказал он.

Против 25-летнего Дмитрия Подлобникова в Беларуси возбудили два уголовных дела по статьям о грубом нарушении порядка (ч.1 ст. 342 УК) и насилии либо угрозе насилием в отношении милиционера (ст. 364 УК).

По словам адвоката комитета «Гражданское содействие»* Марии Красовой, второе производство начали из-за того, что Подлобников открытой ладонью ударил сотрудника милиции по каске. Ранее за это он уже отбыл административный арест.

В подтверждение доводов белорусских силовиков в деле есть телефонные переговоры знакомых Подлобникова. Адвокат уточнила, что из них также следует, что силовики избили протестующих, «но при этом еще претерпели моральные страдания».

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Согласно информации на dissidentby, Подлобников в прошлом году выходил на протесты в Жлобине. 9 августа 2020 года молодого человека задержали, но позже отпустили. После этого Подлобников уехал в Россию на заработки, где в мае текущего года его задержали по запросу Минска. Сейчас он находится в СИЗО-4.

Европейский суд по правами человека до этого уже трижды запрещал РФ высылать жителей Беларуси на родину. Соответствующие решения он принял по Вадиму Дубойскому, Андрею Казимирову и Андрею Кудину. Адвокаты Дубойского и Казимирова рассказали «Би-би-си», что экстрадиция их подзащитных была приостановлена, Кудина же РФ выдала Беларуси.

*внесен Минюстом в реестр НКО, выполяющих функцию «иностранного агента»

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