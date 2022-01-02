Мнение: Цена войны

В результате войн развязанных США после 11 сентября 2001 года, было перемещено 38 000 000 гражданских лиц.

Что является вторым результатом в мировой истории. Лишь 2-я мировая война привела к большему числу беженцев.

Прямые военные агрессии, так называемая "борьба с терроризмом", которая привела к созданию ИГИЛ, экономическое удушение – все это вело к катастрофическим последствиям для населения целого ряда государств Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки, вынуждая обычных людей бежать из своих домов, городов, сел и государств в другие страны.

Согласно отчету https://t.co/MLXyekTZTQ Института Уотсона международных исследований (междисциплинарный научно-исследовательский центр в Университета Брауна, США, Род-Айленд) и при содействии Бостонского Университета:

1. Афганистан – 5,9 млн. беженцев

2. Пакистан – 3,7 млн. беженцев

3. Йемен – 4,6 млн. беженцев

4. Сомали – 4,3 млн. беженцев

5. Филиппины – 1,8 млн. беженцев

6. Ливия – 1,2 млн. беженцев

7. Сирия – 7,1 млн. беженцев

Отчет основан на данных с 2001 по 2020-й год + некоторые данные собранные уже в 2021-м году.

В качестве основы послужили данные ООН, американские документы и информация из открытых источников.

При этом в самом отчете указано, что 38 000 000 это очень консервативная оценка и в реальности, цифра может достигать от 49 000 000 до 60 000 000, что фактически достигает показателей второй мировой войны.

Из 38 000 000 перемещенных лиц за 20 лет назад смогли вернуться 26,7 млн. человек (что не означает, что они вернулись в тот же дом или город, учитывается лишь возвращение на территорию страны, откуда от войны бежали люди).

Все рассматриваемые в отчете страны входили в целевую группу стран, которые подлежали "переустройству" в рамках проекта трансформации "Большого Ближнего Востока", который стал известен в 2007 году.

К этим же процесса можно прибавить огромное число беженцев из Украины после осуществленного при поддержке США государственного переворота и развязанной там гражданскй войны.

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