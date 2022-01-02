Мнение: C Новым годом!

Дорогие читатели блога, поздравляю вас с Новым годом.

Для всех, кто купил места на курс “Психоалхимия. Хранители 12 ресурсов”, небольшое объявление.

Курс откроется завтра, 2-го января, в 5-00 по Москве.

Для всех в 5 по Москве, даже для тех, у кого другой часовой пояс, независимо от технических уведомлений.

В случае вопросов читайте FAQ, пожалуйста, там есть ответы на все технические вопросы.

Про символику года 2022 расскажу немного позже, когда участники пройдут первую ступень курса.

Пока пару слов хочу сказать про примету, связанную со встречей Нового года.

Известное “Как встретишь, так и проведешь” нельзя воспринимать буквально.

Людя празднуют 31-го ночью, а остальной год, ночью, в основном, спят. И мало кто так много выпивает каждый день в течение года и так много съедает оливье.

Ночь на 1-е января больше относится к проводам старого года.

Попробуйте проанализировать встречу нового года и выделить основную эмоцию, главное ощущение, которое у вас было.

Вот это будет итог года скорее всего. Но не тот итог, который люди описывают в соцсетях, стараясь создать видимость прогресса, не экономический итог, не рациональный, а эмоциональный и в каком-то смысле энергетический, в смысле прибыли сил или убытка.

Состояние ваше в новогоднюю ночь многое сказало о прошедшем годе, потому что большинство людей к этому празднику приходят с вопросами о полученном опыте, бессознательными переживаниями, страхами или наоборот с гордостью за проделанное или с желанием что-то наверстать, выяснить в оставшиеся от года часы. Многие возлагают на встречу НГ большие надежды, но это не надежды на новый год, это надежды как-нибудь закрыть все нерешенные за год задачи, в том числе плохо осознанные, закрыть так называемые гештальты, причем закрыть хотя бы кормом короне, если больше нечем, и этот корм нужно в эту ночь раздобыть. Поэтому так колотится сердце 31-го с утра, от предвкушения, от надежд, от волнений.

Поэтому если вам в новогоднюю ночь было грустно или все раздражало, надо понять, куда вы двинули локус контроля за этот год и почему он у вас оказался мимо границ.

То же самое касается, если вы очень много выпили. От чего вы пытались сбежать, чтобы почувствовать себя лучше?

Итоги года не надо писать, главные итоги вы и так вспомнили ближе к бою куранту, а забылась всякая мелочь, годная только для шкатулки.

С кем вы встречаете новый год – это не тот, кто будет с вами дальше, как многим хочется верить, не обязательно тот.

Этот тот, кто остался с вами, может быть пока остался.

Все это про итоги года. И то, во что вы были одеты, и то, что у вас было на столе, и то, от кого вы ждали поздравлений.

Вот это касается новогодней ночи.

А так называемая закладка нового года начинается после пробуждения 1-го января, даже если вы пробудились к вечеру.

Начинается совсем другой год и открывается новое пространство.

Будет хорошо, если вы это почувствуете: вот это новое, свежевымытое поле, новый отсчет времени.

Поле может очень быстро наполниться старым барахлом, но 1-го января в нем довольно прибрано.

Первая неделя-две нового года – про то, с чем вы пойдете в новый год.

И случайные, стихийные события тоже, и ваши волевые усилия и намерения.

Но про это мы не сейчас поговорим.

Сейчас давайте про то, как кто встретил, но не формально “встречала с родителями, было чудесно”, а попробуйте отрефлексировать и сформулировать основные ощущения от прошлой ночи. Какое у вас было настроение, как вы себя чувствовали, о чем думали, что происходило не столько на физическом уровне, сколько в эмоциональном плане.

Формулируйте для себя, если не хотите писать.

Но если напишете, попробуем вместе разобраться, что это значит.