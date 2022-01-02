Мнение: О том, что Путин действительно украл у россиян

Что ж, начнём новый год с ответов на вопросы. Самый частый из них, от разных «запутинцев», звучит остро. Мол, а что лично у тебя / у вас украли Владимир #Путин и его близкие? С подтекстом, что денег в карманах меньше не стало, живём лучше, чем в 1990-х, «от иномарок во дворах не протолкнуться».

Так вот, на самом деле нынешний Режим™ украл не деньги из казны, а гораздо больше. Лет 10-15 нормального экономического развития у страны он украл, пойдя на глупую и бесполезную конфронтацию. И надежду на возврат к нормальным темпам роста он украл тоже, прямо сейчас.

Как это произошло?

Вот что пишет по этому поводу экономист Константин Сонин.

«В последнее время часто обсуждается Иран – как пример развития в условиях идеологизированного режима, санкций и международной изоляции. Посмотрите на график ВВП на душу населения: последние сорок лет Ирана – это экономическая #катастрофа. Сейчас, в 2021 году иранцы живут хуже чем при шахе в 1970-е, в то время как мир в среднем ушёл далеко вперёд.

Надо понимать, что такая экономическая катастрофа – это не то же самое, что резкий обвал. В Иране сама революция 1979 года была далеко не самой разрушительной. Укрепление теократического, изоляционистского режима – вот что сыграло решающую роль в долгосрочном кризисе. Я описывал этот вид катастроф несколько лет назад в колонке про Аргентину. Подставьте «Золотая пальмовая ветвь» вместо «чемпионат мира» и Мизрахани вместо Борхеса и будет про Иран. Но это катастрофа, без всякого преувеличения.

Конечно, в этом застое сыграли какую-то роль не только идеология, подавляющая бизнес, инновации, модернизацию общества и т.п., но также и #санкции, наложенные на Иран. С другой стороны, хорошие торговые отношения с миром – это такая же цель государственной политики, как многие другие. Изоляция – провал этой политики.»

Нынешняя #Россия пока прошла половину этого пути, да и мир в целом из-за «коронакризиса» не успел убежать слишком далеко. Но отставание уже заметно: если 5-6 лет назад наверху заявляли о желании войти в пятёрку самых экономически мощных стран, то теперь амбициозная цель – вернуться в десятку.

А вообще-то и аргентинский, и тем более иранский примеры показывает, как сложно объяснить гражданам, – в чём реальная опасность нынешнего конфронтационного курса. С одной стороны, этот курс совершенно провальный экономически, загоняющий Россию в «Третий мир» – катастрофа. Но эта катастрофа, выглядящая сейчас совершенно неизбежной, не будет похожа на крах 1990-1991 гг. – с распадом страны и сменой политического режима, с тотальным обнищанием населения и обогащением кучки приближённых. Это будут просто долгие годы «застоя», которые потом, когда через несколько десятилетий оглянемся назад, окажутся потерянными с точки зрения экономических показателей. В практическом же выражении этих потерь можно будет увидеть, что, например, казахи живут уже богаче и лучше нас, а украинцы практически догнали (если только не устроят себе очередного Майдана).

Нет сомнений, что такие экономически потерянные годы отзовутся впоследствии не меньшей болью, чем территориальные утраты или геополитические провалы. Но это будет ещё не скоро. А пока, похоже, ни населению, ни руководству РФ нынешние проблемы в экономике не кажутся страшными. Приоритет отдается «геополитике» – предмету, никак не связанному с реальными проблемами нашей страны, – хотя её на хлеб не намажешь и в котёл не положишь. Ну, если людям нравится ходить бедными, но гордыми – их право…

А потом, выросшие дети, осознав, в каком же экономическом и политическом тупике оказалась Россия, спросят: «Во имя чего были так бездарно потрачены десятилетия?»… И что им ответить тогда? Глупую байку про натовский сапог рассказать?

—