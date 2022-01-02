 

В Италии зафиксирован максимальный с начала эпидемии суточный прирост больных COVID-19

02.01.2022, 2:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По сравнению с данными за предыдущие сутки число выявленных больных увеличилось на 17 тыс., в то время как число умерших пациентов с COVID-19 уменьшилось на одного и составило 155.

Всего за предыдущие 24 часа в Италии сделали более 1,2 млн тестов на коронавирус, процент положительных составил “стабильные” 11%.

Эпидемиологическая ситуация ухудшается в стране по разным показателям. В частности, чаще COVID-19 обнаруживают в младшей возрастной категории, а уровень заполненности реанимаций достиг 12,9% (неделей ранее этот показатель составлял 10,7%).

Преобладающим в Италии штаммом коронавируса является пока “Дельта” (79%), однако у более заразного штамма “Омикрон” уже 21% – в регионах страны процент варьируется от 3-х до 65-и.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 29 декабря 2021 года, в мире подтвердили 281,8 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 5,4 млн пациентов с COVID-19.

Италия находится на 11-м месте в мире по общему числу выявленных случаев COVID-19 – почти 5,8 млн. Скончались 137 тыс. инфицированных коронавирусом итальянцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / ФМБА приступило к клиническим исследованиям своей вакцины от коронавируса

30.10 / Цены на нефть выросли осле двух дней падения

30.06 / Форум урбанистики “Территория будущего” открывается в Уфе

07.07 / Избиение координатора Партии Шария в Харькове переквалифицировали в покушение на убийство

24.07 / В АТОР рассказали, куда в первую очередь отправятся россияне с 1 августа

05.10 / Цена на газ в Европе превысила 1330 долларов за 1 тыс. кубометров

15.12 / В Крыму ответили на угрозы Украины из-за продажи «Массандры»

22.12 / Автобус с пассажирами перевернулся в Новой Москве

29.08 / На продажу выставили 83-летний спорткар Bugatti с 220-сильным мотором

28.07 / Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений «режима тишины» в Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика