В Италии зафиксирован максимальный с начала эпидемии суточный прирост больных COVID-19

По сравнению с данными за предыдущие сутки число выявленных больных увеличилось на 17 тыс., в то время как число умерших пациентов с COVID-19 уменьшилось на одного и составило 155.

Всего за предыдущие 24 часа в Италии сделали более 1,2 млн тестов на коронавирус, процент положительных составил “стабильные” 11%.

Эпидемиологическая ситуация ухудшается в стране по разным показателям. В частности, чаще COVID-19 обнаруживают в младшей возрастной категории, а уровень заполненности реанимаций достиг 12,9% (неделей ранее этот показатель составлял 10,7%).

Преобладающим в Италии штаммом коронавируса является пока “Дельта” (79%), однако у более заразного штамма “Омикрон” уже 21% – в регионах страны процент варьируется от 3-х до 65-и.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 29 декабря 2021 года, в мире подтвердили 281,8 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 5,4 млн пациентов с COVID-19.

Италия находится на 11-м месте в мире по общему числу выявленных случаев COVID-19 – почти 5,8 млн. Скончались 137 тыс. инфицированных коронавирусом итальянцев.

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