За праздничным настроением вам сюда!

В доме И.С. Остроухова в Трубниках открылась выставка «Диккенс в русских зеркалах».

На выставке «Диккенс в русских зеркалах». Фото из соцсетей

В преддверии Нового года и Рождества дом Остроухова, входящий в состав Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля, превратился в дом Чарльза Диккенса. Предновогодняя выставка, посвященная Диккенсу, стала еще одним произведением музейщиков на стыке живописи и литературы. Иллюстрации, рукописи, плакаты и другие литературные экспонаты включены в особую художественную концепцию, воплощенную студентами Школы-студии МХАТ под руководством Марии Утробиной, заведующей кафедрой сценографии.

Выставка — это закольцованный сон, где несчастье переходит в радость, а униженные и оскорбленные превращаются в счастливых людей.

У нее нет задачи подробно рассказать биографию писателя, важнее погрузить посетителей в мир его произведений — и это, несомненно, удалось. Каждый гость сначала попадает в тяжелое детство писателя, когда ему приходилось работать на фабрике, чтобы прокормить семью. Эту детскую боль Диккенс пронес через все свое творчество, и именно она до сих пор откликается в сердцах его поклонников по всему миру. Далее посетителю раскрывается мир романов писателя. Выставка обрамлена иллюстрациями русских и советских художников к произведениям Диккенса, некоторые из них ранее не публиковались. Особого внимания заслуживают рисунки Владимира Милашевского. Их сначала не принимали в сообществе, потому что Густав Шпет, занимавшийся переводами Диккенса, предпочитал канонический образ писателя из классических иллюстраций, известный всем с детства. Помог Корней Чуковский: он случайно оказался на обсуждении и по достоинству оценил рисунки.

На выставке «Диккенс в русских зеркалах». Фото из соцсетей

В выставку вовлечен и Лондонский музей Диккенса, кое-что смогли получить оттуда в копиях. Например, альбом Марии Биднел — первой любви писателя.

Творчество Диккенса нельзя рассматривать вне театральной парадигмы — ведь в детстве он мечтал об актерской карьере. К театру нас отсылает домашний кукольный театр из дома Диккенса, воспроизведенный студентами-сценографами из МХАТа. Многие экспонаты связаны с театром из романов «Николас Никльби» и «Лавка древностей».

Да и вся выставка воспринимается как некий иммерсивный спектакль. Достичь этого эффекта помогают скульптуры из папье-маше, которые воспринимаются как застывшие актеры; объемные окна с видом на Лондон, камин, новогодняя елка… Каждый посетитель сам становится героем диккенсовского романа и играет главную роль в одноименном спектакле.

Куратор выставки Наталья Громова рассказала «Новой», почему именно Диккенс так близок русской душе, каким образом его творчество повлияло на русских писателей и как это отразилось в выставке:

«Диккенс совмещает в себе и драматическое, и гуманитарное, и смешное — я не знаю второго такого писателя. Он соединяет огромное количество людей, соединяет театр и литературу. Кроме того, он очень любим именно в России. Достоевский когда-то сказал: «Мы на русском языке понимаем Диккенса, я уверен, почти так же, как и англичане, даже, может быть, со всеми оттенками; даже, может быть, любим его не меньше его соотечественников». Диккенс всегда был примером для русской литературы, где слово обладало сокрушительной силой. Литература и журналистика заменяла нам партию и общественную жизнь. А Диккенс был одним из немногих писателей, который сумел при помощи слова изменить мир, в котором жил. Пережив ребенком страдания, он стал защитником тех, кто рос в Работных домах, как Оливер Твист. Он добился того, что закрытые школы, превращенные их владельцами в детские концлагеря, как описано в романе «Николас Никльби», были закрыты навсегда. Его романы всегда вызывали резонанс в обществе. Диккенс хотел, чтобы до читателей доходила боль, его мучавшая: он организовывал приюты, давал на них деньги и даже пытался перевоспитывать проституток — его беспокоил внутренний Лондон, скрытый от глаз, с беднотой нищетой и смертью. Диккенс поднял литературу на новую высоту: раньше она преимущественно развлекала и просвещала читателей, а теперь она приобрела и важную социальную роль.

Вся английская и, во многом, американская детская литература отсылает к Диккенсу — он разработал все будущие сюжеты. Но выставка неслучайно называется «Диккенс в русских зеркалах». Многие русские писатели учились у него. Так, Достоевский, когда писал каждый свой текст, клал перед собой диккенсовский роман — у них всегда масса перекличек и связей. Например, его «Мальчик у Христа на елке» — это перепев «Святочных рассказов». Корни народнического пафоса Короленко тоже произрастают из Диккенса. Марина Цветаева свой дом в Трехпрудном все время называет диккенсовским. Диккенс входил в пространство почти всех русских писателей. Поэтому целый зал выставки посвящен этой связи: здесь стихи о Диккенсе, собрание русских переводов его произведений и ценнейшая фотография из спектакля МХАТа «Пиквинский клуб», где роль судьи сыграл Михаил Булгаков».

Чарльз Диккенс. Фото: Rischgitz / Getty Images

Особое место на выставке занимает Рождество — два последних зала посвящены именно ему. Диккенс воспринимал христианство в праздничном ключе. Он, в сущности, придумал его обрядовую сторону. Так называемое голливудское Рождество, когда помогают бедным; за рождественским столом оставляют одно место для человека, у которого нет дома; не ждут чуда, а создают его сами, — это центральная идея «Рождественских рассказов» Диккенса. То Рождественское чудо, которое мы видим в кинематографе и литературе, во многом заслуга Диккенса. Поэтому в двух последних залах экспозиции воссоздан образ дома, где родные и близкие собираются за рождественским столом. Камин, праздничная елка, синий свет, гравюры из «Рождественской песни» и «Колоколов» Диккенса — все это переносит нас в рождественскую сказку, которую писатель кропотливо создавал в своих произведениях. И если новогоднее настроение к вам еще не пришло, то идите на выставку!

Выставка продлится до 13 марта 2022 года. Также запланирована экскурсия от лондонского режиссера Джонатана-Алана Солвэя, который проведет ее в роли Диккенса.

На выставке «Диккенс в русских зеркалах». Фото из соцсетей

Катя Тарарак

— специально для «Новой»

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