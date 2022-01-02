 

Мнение: «Бессовестное решение»

02.01.2022, 1:18, Разное
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В то самое время, когда на Дальнем Востоке и за Уралом уже встретили Новый год и доедали оливье и селедку «под шубой», а в центральной части России еще только собирались послушать праздничное обращение Путина, США, Канада, Австралия, Великобритания и Евросоюз вероломно готовились осудить ликвидацию «Мемориала», включенного российским минюстом в список иноагентов. И в 23:00 по московскому времени выложили совместное заявление, в котором назвали ликвидацию «Мемориала» «Бессовестным решением».

Дословно: «Бессовестное решение заставить Мемориал замолчать последовало за многими месяцами углубляющихся и систематических репрессий в России против правозащитников, независимых СМИ и журналистов, членов политической оппозиции, критиков режима,а также религиозных и других меньшинств. Это еще больше наносит ущерб международной репутации России».

Представители США, Канады, Австралии, Великобритании и Евросоюза напомнили, что «Мемориал» более трех десятилетий выполнял уникальную роль в документировании исторических преступлений и восстановлении памяти о миллионах жертв политических репрессий.

«Это еще больше наносит ущерб международной репутации России, поскольку уважение прав человека, основных свобод и верховенства закона составляют одну из основ международного порядка, основанного на правилах» – отмечено в заявлении.

Конечно, все правильно написано в заявлении. Но только время для обнародования этого документа, по-моему, выбрано очень неудачно.

До Старого Нового Года в России, по-моему, всем трын-трава, что думают про Россию за пределами России….

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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