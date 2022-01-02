Умерла режиссер «Лунтика» и «Смешариков» Галина Воропай

В Петербурге умерла мультипликатор, режиссер Галина Воропай, сообщили на кафедре режиссуры мультимедиа и анимации Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

«В ночь с 29 на 30 декабря 2021 года скончалась Воропай Галина Владимировна! Приносим соболезнования ее родным и близким! Галина Владимировна всегда останется в нашей памяти светлым и радостным человеком, который очень любил жизнь и кино!» – говорится в сообщении на странице кафедры в соцсети «ВКонтакте».

Воропай в 2002 году окончила курсы художника-аниматора на студии «Мельница», где продолжила работать. Ее первой лентой в этой роли была картина «Кот и лиса» в 2004 году.

В 2006 году Воропай стала режиссером мультсериала «Лунтик». Также она руководила такими проектами, как «Барбоскины» и «Смешарики».