Нападающий «молодежки» рассказал о снятии сборной РФ по хоккею с рейса

Комментируя снятие молодежной сборной РФ по хоккею с рейса из Калгари во Франкфурт, форвард Иван Дидковский заявил, что «люди, которых там даже не было, строят догадки».

«Мы сидели в масках, нам никто не делал замечаний», – сказал Дидковский, добавив, что замечания, возможно, «кому-то делали, но это огромный рейсовый самолет, хоккеисты сидели вперемешку с другими пассажирами». Он заявил: «Если и делали, я не видел».

Как рассказал спортсмен, «сначала все долго стояли и ждали, потом понемногу пассажиров начали пускать обратно на рейс, рассаживали по зонам». «В конце остались три сборные, финнов пустили на рейс, а нам и чехам сказали, что мы не летим», – приводит его слова РИА «Новости».

Ночь хоккеисты «провели в аэропорту». Дидковский сообщил, что «руководство организовало ночной рейс во Франкфурт через Торонто, смысла ехать в гостиницу не было». По его словам, «неприятно, когда команду снимают с рейса, никому не понравится быть в центре внимания из-за такой новости». Кроме того, сообщил хоккеист, «неприятно, что люди, которых там даже не было, строят догадки, обсуждают чужие предположения». «Но я их не виню, пусть это на их совести останется», – добавил Дидковский.

Напомним, молодежные сборные РФ и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым. Сам Зубов заявил, что ситуацию со снятием российских хоккеистов «молодежки» с авиарейса из Калгари во Франкфурт, в СМИ притянули за уши. Менеджер чешской команды Отакар Черный заявил, что хоккеистов сборной Чехии высадили из самолета вместе с россиянами по ошибке.