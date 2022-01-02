 

Атомный ледокол «Арктика» впервые провел караван в порт Певек

02.01.2022, 1:04, Новости дня
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Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» впервые осуществил свой самый дальний в восточном направлении переход – до порта Певек на Чукотке, информирует «Атомфлот» (Росатом).

Ледокол «Арктика» при содействии дизель-электрического ледокола «Капитан Драницын» провел до Певека теплоходы «Юрий Аршеневский» и «Инженер Трубин», которые доставили генеральный груз для компаний, реализующих инвестиционные проекты в регионе, передает ТАСС.

Гендиректор «Атомфлота» Мустафа Кашка отметил, что ледокол «Арктика» «впервые прошел до акватории порта Певек», подтвердив «соответствие проектным характеристикам ледопроходимости». По его словам, эта «проводка каравана» стала «хорошим опытом эксплуатации универсального атомного ледокола». Кашка отметил, что экипаж «на практике узнал возможности судна». Штаб морских операций предприятия изучит результаты работы для дальнейшего планирования деятельности.

Напомним, ледокол «Арктика» возглавил караван, состоящий из трех судов («Юрий Аршеневский», «Полар Кинг», «Инженер Трубин») 18 декабря у западной кромки льдов Карского моря. 28 декабря в районе острова Новая Сибирь теплоход «Полар Кинг» вышел из состава каравана и лег в безопасный дрейф. Начальник штаба морских операций – замдиректора по судоходству ФГУП «Атомфлот» Владимир Арутюнян пояснил, что это было сделано с целью «ускорить приход судов в порт Певек для оперативного начала выгрузки».



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