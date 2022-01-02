 

Ирландский язык получил полный официальный статус в Евросоюзе

02.01.2022, 0:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Когда Ирландия в 1973 году стала государством – членом ЕС, на ирландский язык переводились только договоры Евросоюза. В 2005 году правительство Ирландии подало заявку, чтобы ирландский язык стал официальным и рабочим языком, 1 января 2007 года ему был предоставлен этот статус, но из-за нехватки переводчиков количество документов, подлежащих переводу на ирландский, было ограничено.

“Прекращение умаления статуса ирландского языка в Евросоюзе – решающий шаг в его развитии и будущем. Сейчас он находится на одном уровне с другими официальными и рабочими языками ЕС, и это укрепит отношения между гражданами и европейскими административными системами. Роль ирландского языка в национальных и европейских системах управления теперь значительно усилилась”, – заявил глава правительства Ирландии Джек Чемберс.

Контекст:

Ирландский язык, также называемый гельским – из группы кельтских языков. Как один из национальных языков Ирландии преподается в государственных школах, его надо знать для работы на определенных должностях государственной службы, сообщает британо-американская энциклопедия Britannica.

Во всем мире около 1,2 млн человек разговаривают на ирландском языке, 170 тыс. из них считают этот язык родным, сообщает журнал Вabbel.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / США запустят секретный спутник

29.04 / Постановление о просветительской деятельности предложили доработать

15.07 / Свитолина вышла в финал выставочного турнира в Берлине

29.03 / Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз уперся в скальную породу

21.05 / В Украине капелланам могут предоставить статус военнослужащих

15.10 / Меркель заявила о неспособности Германии выдержать новый локдаун

26.07 / Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Навального

12.02 / Возраст самого старого духового инструмента составляет 18 тысяч лет

14.07 / Власти Афганистана заявили о ликвидации троих командиров талибов

08.12 / “1 млн грн за уязвимость в приложении”. 8 декабря Минцифры Украины запустит конкурс по взлому приложения “Дія”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика