 

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 874 машины – МВД

02.01.2022, 0:52, Новости дня
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“Количество сожженных автомобилей уменьшается по сравнению с предыдущими годами, как и количество столкновений с полицией. В результате 648 возгораний было подожжено 874 транспортных средства против 924 возгораний и 1316 транспортных средств в 2019 году (2020 год несопоставим из-за введенного для населения комендантского часа)”, – говорится в сообщении.

По данным МВД, в связи с поджогами машин силовики провели 441 задержание и поместили под стражу 381 из задержанных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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