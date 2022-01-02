Das Erste – Макрон намерен использовать председательство Франции в Совете ЕС для укрепления европейского суверенитета

Основным мотивом председательства Франции в Совете ЕС станет укрепление европейского суверенитета, пишет Das Erste. Эммануэль Макрон намерен реализовать свои тезисы о будущем Европы, в рамках которых предполагается укрепление стратегической автономии, наличие чётких внешнеполитических целей и укрепление военной самостоятельности ЕС.



Associated Press

Эммануэль Макрон известен в Брюсселе своей амбициозностью, пишет Das Erste. Французский президент готов стать лидером Европы — особенно после того, как этот пост освободила Ангела Меркель.

В этом году к Франции переходит полугодовое председательство в Совете ЕС, пишет Das Erste. По мнению политолога Рамоны Коман, Макрон постарается использовать это время для реализации тезисов, озвученных им в своей «сорбоннской речи» 2017 года. Издание напоминает, что тогда Макрон говорил о необходимости стратегической автономии Европы, наличии чётких внешнеполитических целей, решительной защиты европейских интересов на международной арене, а также новых финансовых правил. В частности, Макрон намерен ввести более либеральные правила для государственной задолженности.

Как пишет Das Erste, основным мотивом председательства Франции в Совете ЕС станет европейский суверенитет. При этом Макрон подчёркивает, что суверенитет Европы должен быть подчёркнут не только в отношениях с США или Россией, но и в таких вопросах, как миграционный кризис на внешних границах ЕС. В частности, Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону, для того чтобы Брюссель мог в кризисных случаях предоставлять силы безопасности и необходимые ресурсы.

Кроме того, Макрон намерен укрепить военную самостоятельность ЕС, отмечает издание. По словам немецкого политика Николы Бэр, приоритетами французского президента будут «больше инноваций, больше средств в оборонительную сферу, снижение зависимости в ключевых областях и усиление индустриальной стратегии ЕС».