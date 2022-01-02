 

Disney лишилась исключительных прав на Винни-Пуха

02.01.2022, 0:20, Новости дня
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С 1 января в соответствии с американскими законами общественным достоянием стал ряд известных произведений искусства, включая повесть Александра Милна о Винни-Пухе, сообщают СМИ.

Кроме повести Милна «Винни-Пух», общественным достоянием стали роман «Бэмби» Феликса Солтена, «И восходит солнце» Эрнеста Хэмингуэя, работы Этель Уотерс, Мэми Смит, The Sousa Band и многих других. Пользователи смогут их свободно копировать, распространять и использовать в различных целях, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Verge.

Disney сохраняет исключительные права на новые работы и адаптацию «Винни-Пуха» и «Бэмби», но изначальные произведения ей уже не принадлежат. По ним можно писать сценарии, использовать внешность или черты любого из героев, кроме Тигры – этот персонаж появился на пару лет позднее. Кроме того, в 2024 году общественным достоянием станет Микки Маус.

Студия Disney приобрела права на книгу о Винни-Пухе и ее персонажей – Пятачка, ослика Иа-Иа, Тигру, Кенгу и других – в 1961 году у наследников Милна. По некоторым оценкам, Винни-Пух и его друзья приносят Walt Disney годовой доход в размере от 3 до 6 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на USA Today.

В 2018 году обозреватель американского издания The Daily Beast Наталья Винкельман в своем материале восхитилась советским Винни-Пухом и признала его более забавным по сравнению с американским аналогом.



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