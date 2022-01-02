Турецкая артиллерия обстреляла территорию Сирии

Артиллерия Турции открыла огонь по району Абу-Расейн в сирийской провинции Хасеке, сообщают информационные агентства.

Под обстрел попали населенные пункты Эль-Асадия, Хадрауи и Мшейрфа, мирные жители не пострадали, но нанесен ущерб домам и постройкам. Жители покинули дома, направившись в сторону административного центра Хасеке. Сообщается, что в последние дни район Абу-Расейн и соседний с ним Телль-Тамер регулярно подвергался ударам Турции и поддерживаемых Анкарой боевиков, в результате дома покинули почти 1,5 тыс. семей, передает РИА «Новости» со ссылкой на SANA.

Напомним, Москва подчеркивала, что установление долгосрочной стабильности в районе сирийско-турецкой границы возможно только на основе суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.