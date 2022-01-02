 

Финляндии не понравились требования РФ к НАТО

02.01.2022, 0:20, Новости дня
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Требования, которые РФ выдвинула в адрес США и НАТО, противоречат европейскому порядку безопасности, сообщил президент Финляндии Саули Ниинисте.

Ниинисте сказал, что «сферам интересов нет места в 2020-х годах», а «суверенное равенство всех государств – это базовый принцип, который должен уважать каждый». При этом Ниинисте указал, что Европу обсуждают, но не привлекают к дискуссии. По его словам, требования «касаются Европы», хотя «предъявлены США и НАТО». Он заявил, что «в такой ситуации Европа не может просто слушать».

«Суверенитет нескольких стран ЕС, в том числе Швеции и Финляндии, был поставлен под вопрос за пределами Евросоюза. Это делает ЕС вовлеченной стороной, Евросоюз не должен довольствоваться лишь ролью технического координатора санкций», – приводит его слова ТАСС.

Президент Финляндии считает, что «терпение, ответственность и диалог являются единственным путем продвижения вперед». Он подчеркнул, что нельзя создать «устойчивое будущее, угрожая использованием военной силы или другими видами насилия».

«С учетом этого ответом на требования РФ было предложение диалога. Финляндия тоже со своей стороны предприняла усилия для его продолжения», – сказал он, добавив, что Финляндия «сохраняет возможность подать заявку на вступление в НАТО, если решит так сама».

Напомним, МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и присоединения к нему Украины. Евросоюз также захотел участвовать в переговорах, Москва намерена обсуждать этот вопрос на двусторонней основе с Вашингтоном.



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