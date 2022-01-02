 

На Гаити при попытке побега из тюрьмы убили 10 заключенных

02.01.2022, 0:08, Новости дня
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Все погибшие являются заключенными. Восемь из них погибли на месте происшествия, еще двое скончались от полученных ран в медучреждении.

Пострадали и правоохранители. Агентство сообщает о четырех раненых полицейских, у двух из них ранения серьезные.

В ходе столкновений при попытке побега заключенные подожгли тюремный склад и еще одно помещение, указанное как “кафетерий”.

После того как инцидент завершился, полиция изъяла три пистолета и три винтовки.

Это не первый побег из тюрьмы в Порт-о-Пренсе. 25 февраля 2021 года произошел вооруженный побег более чем 400 заключенных, в ходе инцидента погибли 25 человек, в том числе директор тюрьмы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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