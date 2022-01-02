В Офисе президента Украины рассказали, кто снимался в новогоднем обращении Зеленского

На съемку пригласили пилотов вертолета Airbus H145 Виталия Цапка и Василия Циля, которые на вертолете воздушной скорой помощи эвакуировали ребенка с врожденным пороком сердца, и пилота самолета “Мрія” Сергея Трошина, который управлял авиалайнером при доставке вакцины от коронавируса.

Были приглашены шахтер из Краматорска Евгений Александров, технолог хлебозавода из Днепра Светлана Кульбака, строитель моста в Запорожье Александр Ластовяк и металлург из Днепра Андрей Шолков.

В поздравлении Зеленского принял участие учитель физики Илья Гельфгат, который более 30 лет преподает в Харьковском физико-математическом лицее №27 и подготовил многих победителей всеукраинских и международных ученических олимпиад. Были приглашены учитель химии из Ворохты Ивано-Франковской области Ирина Билинчук и священник из Золочева Михаил Сукмановский, обучающий людей с инвалидностью.

Из спортсменов присутствовали дзюдоистка Дарья Белодед и ее тренер Светлана Кузнецова, каноист Юрий Чебан и тренер Людмила Чебан, гимнаст Олег Верняев с тренером Геннадием Сартинским, легкоатлетка Ярослава Магучих с тренером Татьяной Степановой, борец греко-римского стиля Жан Беленюк с тренером Владимиром Шацом. Приняли участие в съемках видеоролика президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка и 10-кратный паралимпийский чемпион Максим Крипак. На торжествах присутствовал Игорь Евтушенко, который завоевал золотую медаль на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу.

Были приглашены трансплантолог из “Охматдета” Александра Лисица, гематолог Виктор Парамонов, под руководством которого состоялась первая в Украине пересадка костного мозга, врач из Львова Олег Самчук, сделавший первую пересадку легких, медсестра из Одессы Алла Кужель, главврач Центральной районной больницы города Попасная Александр Ковальчук, под обстрелами проведший более 380 операций, заслуженный донор из Днепра Владимир Николаев, который за 35 лет сдал кровь более 600 раз.

В поздравлении участвовала мать 19 детей Светлана Ковалевич из села Глинного (Ровенская область), Александра Слюсаренко, которая после смерти родителей заботится о семье из 10 братьев и сестер. В ролике снимались дети: победитель олимпиад Александр Панасенко, Ярина Закалюжная, победившая на международном конкурсе Европейского космического агентства Juice up your rocket, 12-летняя Татьяна Тулайдан, спасшая во время паводка в Ивано-Франковской области четырех братьев и сестер.

Пригласили на мероприятие оперного певца Александра Цымбалюка, балерину Елену Потапову, хореографа Мирослава Вантуха, дирижера Германа Макаренко, ставшего первым украинским лауреатом премии ЮНЕСКО. Из ученых присутствовали профессор Черновицкого университета Олег Ангельский и руководитель ГП КБ “Луч”, Герой Украины Олег Коростелев. К участию в поздравлении пригласили уроженку Донбасса Татьяну Яловчак, которая покорила семь самых высоких вершин мира.

На мероприятии присутствовали Екатерина и Стефания Есипенко – жена и дочь арестованного во временно оккупированном Крыму журналиста “Радио Свобода” Владислава Есипенко.

Приняли участие в съемках танкист Евгений Сидоренко, доброволец Дмитрий Коцюбайло (позывной Да Винчи), пограничник Эдуард Атрашкевич, первый заместитель командира 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Иван Винник, старший лейтенант Владимир Соснин, лейтенант Василий Тарасюк (позывной Тайфун), командир фрегата “Гетман Сагайдачный” Алексей Корецкий, старший сержант Наталья Борисовская.

Контекст:

В новогоднем поздравлении 31 декабря 2021 года Зеленский рассказал о достижениях за прошлый год и озвучил планы на 2022 год. Также глава государства заявил о своей главной цели в должности президента, а прошлый, 2021 год Зеленский назвал особенным в связи с 30-летием независимости Украины.

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