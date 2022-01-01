Смотрите док! Афиша фильмов 2—12 января на сайте «Новой»

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01.01.2022, 23:28, Разное
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11-й фестиваль документального кино при участии «Артдокфеста» и платформы «Артдокмедиа».

Коллаж: «Новая газета»

Мы не ориентируемся на остроту политических тем, моду. Выбираем кино, способное, как говорил мэтр Герц Франк, «сохранять образы уходящего времени в надежде на то, что пригодится все это, понадобится и остальным». У каждого времени свои трудные вопросы. Фильмы, которые не любит наше телевидение, такие вопросы задавать не боятся. Вместе со зрителем ищем ответы на них.

Среди героев — академик Сахаров и трагически погибший режиссер Расторгуев, жители острова Кунашир, исчезнувших штетлов и молодые учителя-романтики, отправившиеся в провинциальную школу, волонтеры Музея истории ГУЛАГа и священник-панк отец Аркадий. Мы всматриваемся в их жизнь с помощью камеры — ценного средства связи между людьми — временами: сиюсекундным и вечным.

Благодарим авторов и продюсеров, доверивших нам показ своих работ. Именитых, таких как Ежи Сладковский, обладатель главных документальных наград — «Золотого голубя» в Лейпциге и Гран-при в Амстердаме, и режиссер Дмитрий Завильгельский, и талантливых дебютантов.

Их кино без прикрас и патетики приближает реальность.

Фестиваль пройдет с 2 по 12 января 2022-го в формате «один день — один фильм».

Каждая картина будет доступна только в свой день с 00.00 до 23.59 (время московское).

2 ЯНВАРЯ. ФИЛЬМ ОТКРЫТИЯ

«Расторгуев»

Режиссер: Евгения Останина. Оператор: Александр Расторгуев, Михаил Хурсевич, Андрей Киселев, Павел Костомаров. Продюсер: Евгений Гиндилис. Звукорежиссёр: Ростислав Коренблит, ООО «ТВИНДИ». 2021.

30 июля 2018 года документалиста Александра Расторгуева убили в Центральноафриканской Республике. Яркий, уникальный режиссер, сделавший гораздо меньше, чем мог бы.

Это портрет одного из самых талантливых и свободных кинематографистов нашего времени; прямая речь и фрагменты фильмов собираются в высказывание о смысле искусства, родине и боли. Субъективная оптика, как любил Расторгуев. Режиссер фильма — Евгения Останина, вдова убитого режиссера.

Премия «Лавровая ветвь» в номинации «Лучший арт-фильм».

Кадр из фильма «Расторгуев»

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Источник: Новая газета



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