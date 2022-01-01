Украина запретила российским кораблям заходить в свои порты

В территориальные воды запрещено заходить судам, плавающим под российским флагом, кораблям, принадлежащим российским гражданам или субъектам хозяйствования, зарегистрированным на территории РФ, и кораблям физических и юридических лиц, на которые распространяется действие украинских санкций.

Этим категориям судов запретили регистрироваться в Государственном судовом реестре Украины и плавать под украинским государственным флагом.

В пояснительной записке к закону сказано, что документ одобрен в связи с отсутствием в Украине базового закона, регулирующего вопросы функционирования внутреннего водного транспорта.

Контекст:

В 2018 году Министерство инфраструктуры Украины инициировало обращение в Совет национальной безопасности и обороны Украины с требованием запретить российским судам заходить во внутренние воды Украины.

В декабре 2020 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №1182-1-д о внутреннем водном транспорте.

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