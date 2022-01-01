Путин уверен, что послан всевышним, чтобы переиграть историю, – профессор Соловей

“Президент сейчас берет на себя историческую, как он считает миссию, добиться от Запада ключевых уступок, а потом его преемники уже на этом достигнутом триумфе могут выстраивать новые отношения с Западом. […] Он сказал своим соратникам, что [президент США Джо] Байден не намерен идти на существенные уступки, поэтому давление со стороны Российской Федерации будет наращиваться. Кстати, появится новая зона напряженности – это Прибалтика, страны Балтии”, – сказал он.

Аналитик подчеркнул, что это не прогнозы, а “то, что они намереваются сделать”.

“Его раздражает существование стран Балтии независимых. Помните, знаменитая фраза [главы МИД СССР Вячеслава] Молотова о Польше: “Уродливое порождение Версальского договора”. Это точно характеризует отношение Путина к странам Балтии, абсолютно точно – уродливое порождение распада Советского Союза, крупнейшая геополитическая катастрофа XX века”, – объяснил Соловей.

На вопрос журналиста о “Таллинн наш”, он ответил, что глава Кремля хочет, чтобы страны Балтии не были членами НАТО и “они должны иметь обязывающие договоры с Россией, добиться их финляндизации”.

“Он (Путин. – “ГОРДОН”) уверен, что он послан сюда всевышним – или я уже не знаю, кем, но у него здесь мистические совершенно точно аллюзии – для того, чтобы переиграть историю, взять реванш за крушение Советского Союза. Это его великая миссия. И он для этого получил власть. Это его убеждение”, – заявил Соловей.

По его словам, в этом Путин убедил свое ближайшее окружение.

“В его окружении сейчас противников войны не осталось. А в 2014-м, 2015-м году они были даже среди военных. А сейчас нет. Он их уверил, что он сможет, что сейчас уникальный момент. Он заблуждается, да, но само по себе это уверение, а главное – эта самонадеянность – они чрезвычайно опасны для мира и для нас, естественно”, – подчеркнул Соловей.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной и готовит вторжение в Украину.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Путин сказал 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ. 23 декабря он заявил, что в 1990-х годах страны Запада заверяли Москву, что не станут расширять НАТО на восток, но “нагло обманули”. НАТО никогда не давал обещаний не расширяться, парировал Путину Столтенберг.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

30 декабря Байден и Путин провели второй за месяц разговор. В ходе беседы, которая длилась около 50 минут, глава Белого дома предупредил Путина, что США, их союзники и партнеры дадут решительный ответ в случае вторжения РФ в Украину.

По словам Байдена, у него сложилось впечатление, что Путин согласился с тем, что в январе пройдет три раунда переговоров касательно требований России и “не выразил несогласия ни с чем”. “Я ясно дал понять президенту Путину, что если он сделает еще какие-либо шаги и вторгнется в Украину, мы введем жесткие санкции. Мы увеличим наше присутствие в Европе с нашими союзниками по НАТО и ему придется заплатить высокую цену”, – подчеркнул Байден.

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