Эксперт оценил преимущества смартфона Samsung Galaxy Z Fold3

Один из независимых экспертов взялся оценить достоинства смартфона Samsung Galaxy Z Fold3, отметив при этом, что внешне он не очень-то отличается от предшествующих версий складных мобильников. Напомним, что линейка Fold выходит уже не первый год.

По мнению специалиста, в данном случае обеспечена лучшая защита от влаги. Так, тесты показали, что новая версия смартфона неплохо защищена от влаги. Гаджет действительно может пролежать на глубине под водой в один метр около получаса без каких-либо последствий.

Хуже дело обстоит с пылезащитой. Попадание более-менее крупной частицы на изгиб грозит серьезными царапинами на экране. Однако разработчик предусмотрел специальные щеточки, которые уменьшают риск. Внешне же Fold3 мало чем отличается от предшественников. Визуально можно заметить только то, что уменьшен размер блока камер.