Газпром не стал бронировать мощности «Ямала – Европы»

Газпром в очередной раз не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа», свидетельствуют данные дополнительной сессии аукциона на площадке GSA Platform.

Для бронирования в ходе регулярной сессии было доступно 69,8 млн кубометров в точке входа в польский участок магистрали – один из основных для Газпрома при поставках в Европу, передает РИА «Новости».

Напомним, накануне Газпром также не стал бронировать мощности ни на регулярной, ни на дополнительной сессии. Предложение остается невостребованным с 20 декабря. При этом реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу выросли в четыре раза. Президент РФ Владимир Путин пояснял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.