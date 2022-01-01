Град обрушился на Хургаду

На красноморский курорт Хургада в Египте обрушились град, гром и молнии, сообщают туристы.

Один из туристов рассказал, что «в Хургаде выпал град, с громом и молниями, длился около 40 минут». Улицы курорта и пальмы оказались запорошены снегом. После того, как снег растаял, движение оказалось затруднено из-за гигантских луж, передает РИА «Новости».

По данным метеобюро страны, провинция Красное море находится во власти атмосферного фронта, сильные ливневые дожди прошли в большинстве городов. Дожди обрушились и на другой курортный регион страны – Синайский полуостров, а в высокогорных областях Синая ожидается снегопад, передает ТАСС.