 

Град обрушился на Хургаду

01.01.2022, 22:51, Новости дня
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На красноморский курорт Хургада в Египте обрушились град, гром и молнии, сообщают туристы.

Один из туристов рассказал, что «в Хургаде выпал град, с громом и молниями, длился около 40 минут». Улицы курорта и пальмы оказались запорошены снегом. После того, как снег растаял, движение оказалось затруднено из-за гигантских луж, передает РИА «Новости».

По данным метеобюро страны, провинция Красное море находится во власти атмосферного фронта, сильные ливневые дожди прошли в большинстве городов. Дожди обрушились и на другой курортный регион страны – Синайский полуостров, а в высокогорных областях Синая ожидается снегопад, передает ТАСС.



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