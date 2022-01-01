Израиль осудил факельный марш бандеровцев в Киеве

Израиль осуждает националистический марш в честь Степана Бандеры в Киеве, сообщило израильское посольство на Украине.

В посольстве заявили, что «прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста на Украине». Израиль потребовал «тщательного расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша, по закону, принятому на Украине в 2021 году», передает ТАСС.

Напомним, в Киеве недалеко от здания офиса президента Украины состоялся факельный марш в честь 113-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры, устроенный националистами.