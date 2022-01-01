“Кое-что знаю”. Луценко считает, что у Путина есть компромат на Зеленского

“С чем он туда пойдет? Мне кажется, что такая поездка означает только одно – желание закрыть компромат на себя лично. Тот компромат, который имеет Путин и российские спецслужбы против него. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю”, – сказал он.

Экс-генпрокурор подчеркнул, что “отпускать туда президента Украины в таком состоянии один на один опасно”.

Луценко не исключает, что после разговора с Путиным Зеленский вернется и скажет: “Смотрите, 175 тыс. войска не перейдут границу, но нам нужно провести референдум и признать автономный статус террористических “республик”, я привез вам мир, никто не погибнет”.

“Как это можно остановить? Это путь к смерти государства, а значит, к смерти каждого его верного гражданина”, – заявил бывший генпрокурор.

Контекст:

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата, в рамках которого ищут решение конфликта на Донбассе.

20 апреля 2021 года Зеленский предлагал Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”. Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для “обсуждения проблем Донбасса” руководство Украины должно встречаться с главарями “ЛНР” и “ДНР”, а “уже потом обсуждать их с представителями третьих стран”, сказал он.

Представители украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

Зеленский говорил, что его “волнует не место проведения, а содержание встречи”.

21 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как “ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже”.

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля “пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России”.

5 сентября Кулеба говорил, что украинская сторона “не прячется” от встречи Зеленского и Путина и готова к ней, но “создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи”.

Зеленский 10 сентября заявлял, что надеется на предметную встречу с Путиным, результатом которой станет обмен удерживаемыми лицами.

14 декабря Кулеба объяснил, что активные переговоры о возможной встрече Путина и Зеленского не ведутся.

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