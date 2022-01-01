 

В РФ вышел новый изогнутый монитор Acer Predator X38S

01.01.2022, 22:36, Новости дня
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Компания Acer представила новую модель изогнутого монитора Predator X38S на российском рынке. По словам разработчиков, на панели с диагональю 37,5 дюйма картинка отображается с частотой смены кадров 175 раз в секунду. Разрешение составляет 3840 на 1600 пикселей.

Кроме того, в монитор встроены стереодинамики мощностью по 7 Вт. Однако это только дополнительная опция.

Для геймеров, которым и предложено данное устройство, важнее, что время отклика здесь составляет 1 мс. Показатель яркости находится на уровне 750 кд/м2. Охват цветового пространства в формате DCI-P3 – 95%. При радиусе кривизны панели 2300R вы видите вполне реалистичную картинку, утверждают эксперты. Цена монитора в рознице составляет почти 160 тыс. рублей.



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