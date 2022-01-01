 

Обнаружены серьезные проблемы в бета-версии MIUI 13

01.01.2022, 22:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Стало известно о проблемах, которые испытывают владельцы целого ряда смартфонов Xiaomi. Производитель уже заявил об отзыве обновление прошивки для 27 моделей самых новых своих смартфонов.

Ранее в компании Xiaomi распространили бета-версию оболочки MIUI 13. Однако данная прошивка получила множество негативных отзывов со стороны добровольных тестеров.

По словам экспертов, о данной ситуации ни за что не узнали бы, если бы разработчик поступил, как всегда, и провел бета-тестирование в узком кругу доверенных лиц, являющихся одновременно и профессионалами своего дела. Но Xiaomi зачем-то выдала сырой продукт для широкой аудитории, также состоящей из тестеров. Проблема оказалась в том, что далеко не все они лояльны к компании.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / WP – уход из Афганистана — лёгкий путь для Байдена, но с катастрофическими последствиями

30.05 / Байдена раскритиковали за замечания в адрес маленькой девочки

02.03 / Ярославские власти закупили 3D-портреты Ленина и Сталина для слепых детей

26.09 / Байден озвучил «послание Путину»

23.09 / Зеленский поблагодарил страны, которые “не боятся называть оккупацию оккупацией, а агрессию – агрессией”

26.12 / Психолог рассказал об опасности дневного сна

06.07 / Washington Times – стремление Трампа заключить сделку с Пекином — не повод закрывать глаза на «китайскую агрессию»

24.08 / Эксперт: Заявления немецкой клиники об отравлении Навального были предсказуемы

09.12 / В США назвали главный просчет Вашингтона на Украине

01.12 / В мире: Глава МИД Британии залезла на танк у границы РФ ради личной выгоды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика