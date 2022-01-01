Обнаружены серьезные проблемы в бета-версии MIUI 13

Стало известно о проблемах, которые испытывают владельцы целого ряда смартфонов Xiaomi. Производитель уже заявил об отзыве обновление прошивки для 27 моделей самых новых своих смартфонов.

Ранее в компании Xiaomi распространили бета-версию оболочки MIUI 13. Однако данная прошивка получила множество негативных отзывов со стороны добровольных тестеров.

По словам экспертов, о данной ситуации ни за что не узнали бы, если бы разработчик поступил, как всегда, и провел бета-тестирование в узком кругу доверенных лиц, являющихся одновременно и профессионалами своего дела. Но Xiaomi зачем-то выдала сырой продукт для широкой аудитории, также состоящей из тестеров. Проблема оказалась в том, что далеко не все они лояльны к компании.