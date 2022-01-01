Выпущен газовый нагреватель с нулевыми потерями тепла

Новый газовый нагреватель MIJIA Zero лишен стандартных потерь воды и тепла, которые присущи всем аналогам. Агрегат выпущен в компании Xiaomi и уже представлен на китайском рынке.

Тот, кто пользуется автономным нагревателем, прекрасно знает, что некоторое время вода в трубе остается холодной, затем еще с полведра стекает, пока она нагреется до нужной температуры.

Здесь же вы сразу получаете воду настолько теплую или горячую, насколько «заказали» ее, установив тот или иной температурный режим. Дело в том, что нагреватель греет также и трубу. Кроме того, его датчики не позволяют температуре отклониться от заданного показателя более, чем на полградуса. В Китае такой нагреватель предлагают за 313 долларов СШ