Нелепая случайность, которая принесла женщине миллионы за несколько секунд

Жительница США по ошибке взяла не тот лотерейный билет и смогла сорвать джекпот. Она ошиблась кнопкой при покупке своего билета в автомате, но ничуть не пожалела о своем приобретении.

В один из обычных вечеров женщина пришла в магазин с алкогольными напитками, где решила попробовать удачу и сыграть в моментальную лотерею.

В автомате, расположенном внутри магазина, на выбор было две категории лотерейных билетов – 20 и 5$. Девушка по нелепой случайности нажала на кнопку с дешёвым билетом из-за чего немного расстроилась.

«Как только я ошиблась с кнопкой, настроение сильно испортилось. Но раз уже деньги были потрачены, я все же решила попытать удачу»

Вернувшись домой, девушка взяла билет в руки и стерла защитную пленку. Далее она отсканировала свой билет и не поверила своим глазам. Ведь там говорилось, что она выиграла 50 000$ (3,6 миллиона рублей).

«Если честно, я сперва не поверила своим глазам. Я даже несколько раз проверила свой билет, ведь решила, что это ошибка и такого в принципе не может быть»

Но когда к победительнице пришло понимание того, что она не спит, радости не было предела. Женщина позвала свою семью и поделилась с ними радостными новостями о своём выигрыше.