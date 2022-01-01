 

Зачем ожил Градский? – Личное мнение

01.01.2022, 22:06, Разное
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Оказалось, что зря я с утра обозвала наше телевидение скучным. Никогда такого и не было и вот опять — человек ожил!

Кто ожил? Как ожил?! Зачем ожил?


Фото: Первый канал

Не торопитесь, всё расскажу — Первый канал в проекте Голос вернул нам ушедшего совсем недавно исполнителя Градского.

В заключительном выпуске передачи организаторы вывели покойного на экран.

Зачем? Для дуэта — так положено у них по правилам. Подопечный финалист исполняет номер вместе со своим наставником.

А если нет больше наставника? Это не помеха, если ты — человек творческий:

«Я ощущаю, что он рядом. Когда выходил на сцену в полуфинале, понимал, что он находится где-то тут», — рассказал подопечный Градского.

Каково вам? Чтобы это ощутили и зрители, вот вам — магия телевидения! Человека нет, но он находится тут!

Пока дуэт пел, пелагея, Билан и Агутин встали и слушали стоя. После исполнения зарыдал Нагиев.


Фото: Первый канал

Мы про пустое кресло тут возмущались? А теперь, что сказать? Видели хоть раз такое?!

Простые люди, которые до сих пор наивно смотрят в телевизор, были впечатлены. Ну, ещё бы, такой сюрприз — покойный, будто живой!

Так трогательно. Так мило. Или… так цинично?

Источник: Лена Миро



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