Мнение: Севморпуть, отмена обязательного техосмотра и наказание лихачей

1. Впечатляющий график роста грузопотока на Севморпути. Ещё каких-то десять лет назад СМП был предельно экзотическим маршрутом, там почти не было грузовых судов. Теперь же это одна из важнейших транспортных артерий нашей страны. Растёт также и международное значение СМП, увеличивается транзитный грузопоток:

https://genby.livejournal.com/965569.html

Наибольший вклад в формирование грузопотока по СМП вносят экспортные перевозки сжиженного природного газа (проект «Ямал СПГ», ПАО «НОВАТЭК») и сырой нефти (проект «Новый порт», ПАО «Газпром нефть»).

В транзитном грузопотоке наиболее часто СМП использовали в 2021 году: норвежская компания Golden Ocean Management совместно со швейцарской компанией SUEK AG выполнили 18 рейсов судами дедвейтом до 80 000 тонн, 10 из которых из Мурманска и 1 из Канады в порты Китая с железорудным концентратом; китайская судоходная компания COSCO Shipping выполнила 14 рейсов в восточном и западном направлениях при перевозках генеральных грузов, в том числе контейнеров; немецкая судоходная компания United Heavy Lift выполнила 14 рейсов в восточном и западном направлениях при перевозках генеральных грузов, в том числе контейнеров; немецкая судоходная компания Oldendorff Carriers выполнила 8 рейсов судами дедвейтом до 121 000 тонн, 6 из которых в грузу (уголь, железорудный концентрат) с запада на восток; голландская судоходная компания Wagenborg Shipping выполнила 6 рейсов в восточном и западном направлениях при перевозках генеральных грузов, в том числе контейнеров.

Да, я знаю, сейчас скептики напишут, что это всё мелочи по сравнению с загрузкой Малаккского пролива. Пусть пишут, время играет на нашей стороне.

2. Долгожданное для многих событие. В России с этого года таки отменили обязательный техосмотр для личных автомобилей:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/svershilos-s-etogo-dnia-korrupcii-v-nashei-strane-stalo-znachitelno-menshe-61ce3f01031d8c08bbbb808d

Большая экономия для автолюбителей. Экономия денег для тех, кто предпочитал коррупционные схемы, и экономия времени для остальных.

3. Водителей-лихачей в этом году обещают наказывать построже:

https://iz.ru/1271942/2021-12-30/putin-podpisal-zakon-ob-ugolovnom-nakazanii-likhachei-retcidivistov

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для лихачей, регулярно нарушающих ПДД. Соответствующий документ опубликован в четверг, 30 декабря, на официальном портале правовой информации.

Под агрессивным вождением понимается выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления неоднократно подвергнутым административному наказанию и лишенным водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений, а также превышение допустимого скоростного режима движения от 60 км/ч и более.

Согласно тексту закона, помимо тюремного срока, предусмотрен штраф за агрессивное вождение от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет.

Вместе с тем максимальное наказание составит три года лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.