 

Салат из лосося и авокадо. Рецепт приготовления за пять минут

01.01.2022, 21:56, Новости дня
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“Это реально рецепт за пять минут. Идеальный и быстрый салат к праздничному столу”, – уточнила блогер.

Ингредиенты:

0,5 уп. смеси различных листков салата;
8–10 шт. небольших головок сыра моцарелла;
8–10 шт. помидоров черри;
10–12 шт. черных оливок;
0,5 шт. спелого авокадо;
100 г слабосоленого лосося;
кунжут по вкусу.

Ингредиенты для заправки салата:

0,5 ч. л. меда;
три ст. л. оливкового масла;
две ст. л. соевого соуса;
одна ч. л. французской горчицы;
обычная мягкая горчица по вкусу;
одна ч. л. лимонного сока.

Приготовление:

1. Сначала готовим заправку, для чего смешиваем мед, оливковое масло, соевый соус, французскую и обычную горчицы и лимонный сок.

2. Нарезаем помидоры пополам, авокадо – кубиками, рыбу – небольшими кусочками, добавляем сыр, оливки, лисья салата (если они слишком крупные, разорвите их руками).

3. Салат заправляем соусом из пункта 1 и посыпаем кунжутом, который предварительно можно чуть поджарить. Приятного аппетита!

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A post shared by СМАЧНІ ДОМАШНІ РЕЦЕПТИ (@anny.cooking)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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