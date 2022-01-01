 

В США зарегистрирован рекордный прирост инфицированных коронавирусом

01.01.2022, 21:56, Новости дня
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Рекорд суточного прироста инфицированных был побит в Соединенных Штатах, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 29 декабря 2021 года – почти 526 тыс.

Рост числа больных COVID-19 фиксируется в стране со второй половины октября.

Скриншот: covid19.who.int

По данным Университета Хопкинса, на 1 января 2022 года в США с начала эпидемии подтвердили уже более 54,7 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 825,5 тыс. пациентов с COVID-19.

Соединенные Штаты лидируют по числу инфицирований. Последняя волна заражений связывается с распространением штамма коронавируса “Омикрон”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На 29 декабря 2021 года в мире подтвердили 281,8 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 5,4 млн пациентов с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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